Происшествия

Андрей Беляев о вандализме в подземном переходе: Все виновные найдены

Все вандалы, которые повреждали имущество в подземных переходах в Великих Луках, выявлены и привлечены к ответственности. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все виновные найдены, привлечены к ответственности, наказаны. Один из них отсидел в последний раз трое суток ареста. Я лично с ним не встречался, но говорят, что мнение поменялось», - сказал Андрей Беляев.

Он отметил, что каждый случай вандализма фиксируется, в последнее время фрагменты видео начали размещать в социальных сетях, представляя горожанам «антигероев». Также в качестве борьбы с вандализмом в городе проводится разъяснительная работа в СМИ.

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