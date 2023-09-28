Андрей Беляев о вандализме в подземном переходе: Все виновные найдены

Все вандалы, которые повреждали имущество в подземных переходах в Великих Луках, выявлены и привлечены к ответственности. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Все виновные найдены, привлечены к ответственности, наказаны. Один из них отсидел в последний раз трое суток ареста. Я лично с ним не встречался, но говорят, что мнение поменялось», - сказал Андрей Беляев.
Он отметил, что каждый случай вандализма фиксируется, в последнее время фрагменты видео начали размещать в социальных сетях, представляя горожанам «антигероев». Также в качестве борьбы с вандализмом в городе проводится разъяснительная работа в СМИ.