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Вандалы испортили книгу Кота ученого в Великих Луках

10.10.2023 14:45|ПсковКомментариев: 0

Очередной факт вандализма зафиксирован в Великих Луках. В этот раз неизвестные испортили элемент архитектурной формы в сквере имени Александра Пушкина. Вандалы нанесли надписи в книгу, которую держит Кот ученый. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

Фото: администрация Великих Лук

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Администрация города призвала горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят сообщить в полицию города Великие Луки (в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно), телефон: 5-27-94 или 02).

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с вандализмом видеонаблюдение организуют в проблемных точках Великих Лук по программе «Безопасный город».

Напомним, малые архитектурной формы в сквере имени Александра Пушкина установили летом. 

Теги: #великие луки #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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