Общество

Призовой фонд городского конкурса ТОСов увеличится в два раза - Борис Елкин

Призовой фонд городского конкурса ТОСов увеличится в два раза с 5 до 10 млн рублей. Средства заложены в проект бюджета Пскова на 2024 год. Об этом глава города ПСкова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Меняются и условия распределения грантов:

3 млн рублей предусмотрены на общедомовые нужды и благоустройство территории;

7 млн рублей – на детские и спортивные площадки. Проекты будут типовые.

Главное условие участия в конкурсе – зарегистрированный ТОС и согласие собственников жилья на принятие на баланс дома площадки. О старте приема заявок на новый конкурс сообщу дополнительно.

«Поддержка ТОС и инициатив граждан – одно из поручений президента России Владимира Путина. Практика народного бюджетирования уже опробована в Пскове: 14 проектов ТОС реализуются в этом году при поддержке местного бюджета. Будем развивать это важное направление!» – рассказал Борис Елкин.