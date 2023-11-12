Общество

Направления использования денежного сертификата для многодетных расширили в Псковской области

Направления использования денежного сертификата расширили в Псковской области по предложениям многодетных семей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Изменения внесли в постановление правительства области «О порядке предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям – победителям регионального конкурса «Многодетная семья года».

Если до этого победители могли использовать сертификат в 2,2 млн рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь сертификат можно будет направить также на погашение обязательств по жилищным кредитам и улучшение жилищных условий.

Семьи-победители этого года тоже смогут воспользоваться новыми возможностями.

«Наша главная задача – чтобы все региональные меры поддержки были эффективны и востребованы. Поэтому мы всегда готовы услышать мнения жителей и в случае необходимости внести изменения в региональные указы и постановления», – написал губернатор.