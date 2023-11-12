Общество

22-метровую искусственную ель установят в Великих Луках

22-метровую искусственную ель установят в Великих Луках. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы ежегодно помогаем нашим муниципалитетам с приобретением новогодних инсталляций. Наша областная столица - новогодний Псков теперь один из самых красивых городов России. Но и другие города и райцентры региона тоже преображаются», - рассказал губернатор.

Для Великих Лук закупят 22-метровую уличную искусственную ель с золотыми и серебряными шарами. «Уверен, что жителям и гостям города подарок придется по душе. Дети точно будут в восторге», - добавил Михаил Ведерников.