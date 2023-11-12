Общество

Умерла драматург, прозаик и сценарист Нина Садур

Российская писательница и драматург Нина Садур умерла в 73 года. Об этом ТАСС сообщила дочь прозаика Екатерина Садур.

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», - сказала собеседница агентства, добавив, что Нина Садур давно и тяжело болела. «Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, по поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», - добавила дочь драматурга.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее пьес «Чудная баба». Спектакли по пьесам Садур ставили не только в России, но и за рубежом. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к фильмам и сериалам.