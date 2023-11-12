Общество

Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день

Всего 2600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространенное мнение, что для здоровья необходимы 10 тысяч шагов в день.

Ученые проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и сердечно-сосудистым риском. В общей сложности в них приняли участие более 111 тысяч человек. Анализ показал, что прохождение всего 2517 шагов в день было связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 8%, а 2735 шагов — на 11%. Результаты могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день, пишет «Газета.ру».

Наибольшую пользу приносили 8763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшие увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ, но ученые отметили, что большая активность может повысить мышечную массу или улучшить психическое здоровье.