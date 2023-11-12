Общество

В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов

Власти готовятся ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. С 1 декабря 2023 года планируется запустить эксперимент по ее внедрению, а с 1 сентября 2024-го она станет обязательной для всего бизнеса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко от 18 октября.

Документ есть в распоряжении «Известий». Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства.

В протоколе говорится, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе «консервы» с 1 сентября 2024 года. Других подробностей в документе не приводится.

Как рассказали источник, близкий к правительству, планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе — чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки.

Ранее с инициативой ввести цифровой контроль за консервами выступал Минпромторг. В ведомстве убеждены, что именно такой способ позволит избежать появления на рынке фальсификата.