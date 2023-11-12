Общество

Мозговой штурм для профсоюзной молодежи провели в Пушкинских Горах

Выездное заседание Молодежного совета Псковского облсовпрофа прошло на этих выходных на базе отдыха «Пушкиногорье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В заседании приняли участие более 25 человек, из них члены Молодежного совета города Пскова и города Великие Луки, а также приглашенные гости из РЖД и «Молодой гвардии».

Обмен опытом, новые знакомства и идеи, информационный интерактив, киноквиз - все это успели проработать ребята за два дня выездного мероприятия.

«Работа с молодежью - это залог успеха! Ребята провели достойное мероприятие с пользой для профсоюзной работы. Я рад тому, что Молодежный совет СОП "Псковский облсовпроф" и "Молодая гвардия" заключили соглашение. Это две крупные организации, которые теперь работают сообща. Мне по-настоящему близка работа "Молодой гвардии", ведь ранее и я был председателем данной организации. Будем продолжать работать вместе», - отметил лидер профсоюзного движения Игорь Иванов.