Общество

Второй этап профилактической операции «Дети России» стартовал в Пскове

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» проводится в Псковской области с 13 по 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цель операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

На время проведения операции сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланировали различные профилактические мероприятия: лекции, тренинги, марафоны, а также большой антинаркотический диктант.