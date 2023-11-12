Общество

Отдел спецназначения «Зубр» псковского УФСИН празднует 32-ой день рождения

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области празднует 32-ой день рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По традиции этот день для бойцов начался с посещения мест захоронения погибших сослуживцев. Поддержать коллег пришло руководство УФСИН России по Псковской области, директор псковской средней общеобразовательной школы № 12, которая носит имя Героя России - сотрудника спецназа «Зубр» Алексея Ширяева, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», ветераны подразделения, друзья.

В праздничную дату собравшиеся возложили цветы на мраморные плиты памятников Алексея Ширяева и Владислава Байгатова, минутой молчания почтили их память и подвиги. Начальник регионального УФСИН Алексей Емельянов отметил, что именно на таких примерах проявления смелых и решительных действий и должна воспитываться молодежь. В продолжение подрастающее поколение прочитало стихи о настоящих патриотах, войне и победах.

Напомним, датой создания отдела специального назначения «Зубр» считается 13 ноября 1991 года. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах УИС региона, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на спецмероприятиях, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.

Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

Трагической страницей в истории отдела принято считать 8 и 16 марта 2000 года. В Чеченской республике при штурме села Комсомольское погибли младший лейтенант внутренней службы, Герой Российской Федерации посмертно Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы, кавалер Ордена Мужества посмертно Владислав Байгатов. Их имена навечно вписаны не только в историю УИС, но и историю России, добавили в ведомстве.