Общество

Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске

Тропу, которая ведёт к Словенским ключам, благоустроят в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Проект благоустройства на данный момент находится в разработке. На благоустройство тропы выделено почти 66 млн рублей.

«Словенские ключи – одна из главных природных достопримечательностей Псковской области. Это место у стен Изборской крепости, издавна почитаемое нашими предками, и сегодня привлекает к себе внимание исследователей, туристов и паломников. Словенские ключи в Изборске существуют на земле очень давно. Ученые сходятся во мнении, что Словенские ключи бьют из скалы уже более 1000 лет», - добавили в информационном центре.