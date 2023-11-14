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Общество

Команда Псковской области готовится к финалу чемпионата «Профессионалы»

14.11.2023 15:32|ПсковКомментариев: 0

Команда Псковской области, которая будет представлять регион в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», ведет активную подготовку к соревнованиям. Тренировки проходят на площадке Псковского агротехнического колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В финал вышла команда Центра «Патриот» по компетенции «Спасательные работы-Юниоры». В ее составе 5 человек в возрасте от 14 до 16 лет: Денис Панов, Глеб Кулаев, Максим Овчинников, Александр Радомский, Варвара Мудрагель. Все они — учащиеся школ Пскова. Финал пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября.

Представители Псковской области - специалисты комитета по образованию Псковской области, педагоги профессиональных образовательных организаций, работодатели, студенты и школьники — примут участие и в деловой программе чемпионата. Это различные мастер-классы и презентационные практические площадки, познавательные тематические блоки по направлениям кластеров проекта «Профессионалитет» и ряд других мероприятий, посвященных профориентационным практикам и инструментам. Кроме того, 500 экспертов из России и других стран проведут обучающие сессии и помогут разработать план развития профессиональной карьеры.

Торжественная церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоится 28 ноября на площадке Дворца спорта «Юбилейный».

Участие в чемпионатах помогает студентам развивать профессиональные навыки, конкурентоспособность, повышать свою профессиональную квалификацию и, конечно же, приобрести неоценимый практический и соревновательный опыт, который будет иметь долгосрочные положительные последствия для их карьеры. Правительство Псковской области поддерживает развитие Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Теги: #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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