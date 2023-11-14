Общество

Очередная крупная партия гуманитарного груза передана жителям Херсонской области

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин находится с рабочей поездкой в Херсонской области. Вице-губернатор передал очередную партию гуманитарного груза, который собрала Псковская область для жителей нового российского региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Для местного населения привезли одежду, продукты, средства гигиены. Кроме того, в составе груза оборудование, мебель, игрушки, канцелярские принадлежности и книги для детского сада, который восстанавливается при поддержке Псковской области. В общей сложности отправлено около 10 тонн.

Заместитель губернатора в рамках рабочей поездки осмотрел детский сад «Солнышко» в селе Павловка, где псковский подрядчик завершает масштабный капитальный ремонт. Вместе с ним по благоустроенной территории прошли мамы с детьми, малыши поиграли на новой детской площадке.

Как напомнили в пресс-службе, Псковская область на постоянной основе оказывает комплексную помощь новым российским территориям. Общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения.

По данным ресурсного Центра добровольчества Псковской области, общими усилиями жители и организации Псковской области уже отправили в новые регионы России 116 тонн гуманитарной помощи.