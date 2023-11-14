Общество

Правительство Псковской области присоединилось к экологической акции «Бумбатл»

Правительство Псковской области приняло участие во всероссийской экологической акции «Бумбатл». В региональный центр добровольчества передано более 300 кг макулатуры. Вторсырье в рамках акции сдавали в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приема. Итоги акции станут известны после 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Точками приема макулатуры в Псковской области выступают региональный Центр поддержки добровольчества и муниципальные Центры добровольчества. По итогам акции оргкомитет определит лидеров по объемам сданного бумажного сырья среди учреждений и в индивидуальном зачете. Также будут объявлены самые результативные регионы страны.

Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

В прошлом году в Псковской области участники акции собрали порядка 13,8 тонн макулатуры и передали ее на переработку. В целом в России было собрано 63,3 тыс. тонн макулатуры, что эквивалентно тысячам спасенных деревьев.

Масштабный экологический проект организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Ключевая цель акции — сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры. Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Партнеры акции — ППК «Российский экологический оператор» и РДДМ «Движение Первых».