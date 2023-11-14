Общество

В Псковском филиале университета ФСИН состоялось распределение выпускников 2024 года

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялось заседание комиссии по персональному распределению выпускников 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Заседание комиссии по распределению выпускников Псковского филиала университета ФСИН России 2024 года проходило в режиме видео-конференц-связи с Федеральной службой исполнения наказаний, университетом и территориальными органами ФСИН России под председательством первого заместителя начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Андрея Кудрявцева.

Комиссия определила места прохождения службы курсантов по окончании ими Псковского филиала университета: 72 курсанта из 23 регионов России распределены на службу в территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с решением комиссии.

«Федеральная служба исполнения наказаний предоставляет выпускникам возможность стопроцентного трудоустройства. Надеемся, что все курсанты успешно завершат обучение в Псковском филиале университета и в будущем году приступят к исполнению служебных обязанностей в территориальных органах ФСИН России», – отметил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.