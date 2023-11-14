Общество

Контрольные стрельбы провели в псковском управлении Росгвардии

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области выполнили нормативы по различным дисциплинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели контрольные стрельбы из пистолетов Макарова и Ярыгина, автоматов Калашникова и снайперских винтовок.

Спецназовцы показали свои навыки стрельбы на разных дистанциях, из положений стоя, с колена, лежа, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в ограниченное время.

Также росгвардейцы проверили уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.

По результатам итоговой проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень.