Общество

Более 3 тысяч пенсий по инвалидности в 2023 году проактивно оформило отделение СФР по Псковской области

В 2023 году отделение СФР по Псковской области назначило 3 126 пенсий по инвалидности жителям региона, 1 454 из которых — гражданам, которые ранее не были пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

«Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате отделение фонда принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего ОСФР в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте», — отметила управляющий отделением фонда Наталья Мельникова.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.

Помимо установления пенсии, Социальный фонд в проактивном режиме осуществляет перерасчет и назначение социальных выплат гражданам с инвалидностью. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата. Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий – государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.