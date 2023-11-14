Общество

«Сидим больше часа»: пассажиры самолета Псков - Москва застряли внутри воздушного судна

Вылет самолета из Пскова в Москву задерживается 16 ноября, при этом посадка на борт была произведена по расписанию, пассажиры находятся внутри самолета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил один из пассажиров.

«Вылет в Москву задерживается уже на час, всех держат в душном самолете, ибо посадка на борт была по расписанию. Сказали, надо почистить ото льда, но никого нет. Просто техника стоит и всё. Дети в салоне орут. Дышать нечем. Сидим больше часа», - сообщил пассажир.

Самолет должен был вылететь в 10:35. По информации на сайте международного аэропорта Внуково, прилет самолета из Пскова задерживается до 12.55.