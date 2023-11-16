Общество

Родственников ветерана Великой Отечественной войны разыскивают в Великолукском районе

Родственников солдата Великой Отечественной войны Александра Иванова разыскивают в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

«Недалеко от Великих Лук, на территории Великолукского района, была найдена медаль за "Боевые заслуги" времен Великой Отечественной войны. Молодёжный поисковый отряд "Грифон" просит помощи в розыске родственников бойца: сержанта Иванова Александра Ивановича, 1911 года рождения, уроженца Великолукской области, Великолукского района, деревни Белинково. Поисковики установили, что Александр Иванович был призван из Великолукского районного военного комиссариата. Также удалось установить и домашний адрес награжденного: Пинская область, Телеханский район, поселение Телеханы», - сообщили в администрации.

Всех, кто знает или обладает информацией о родственниках Александра Иванова, просят откликнуться в личные сообщения к руководству поискового отряда: Наталья Шустрова, Елизавета Мамчур.