Общество

Псковских школьников научат пользоваться нейросетью для изучения дикой природы

В Псковской области продолжается реализация всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». В этот раз тема предстоящего урока — «Облачные технологии: в поисках снежного барса», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие будет проведено Минцифры России в период с 20 ноября по 10 декабря. Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Кроме того, школьники смогут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud. Все материалы урока доступны на сайте.

В основу занятия заложен реальный проект Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка, когда популяцию снежных барсов, занесенных в Красную книгу, изучают с помощью облачных сервисов и нейросетей. Яндекс предлагает ученикам оказаться в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти пропавшего барса.

В Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской мероприятие пройдёт 5 декабря. Урок адресован учащимся 7 класса и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, ознакомление обучающихся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, объяснение принципов работы алгоритмов компьютерного зрения, демонстрацию технологий, позволяющих отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе. Занятие у школьников проведет победитель регионального конкурса «Лучший учитель» 2021 года Андрей Филинов.

«Урок цифры» проводится с 2018 года в партнерстве с ключевыми ИТ-компаниями и организациями. В рамках проекта ведущие ИТ-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России, Минпросвещения РФ в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» президентского нацпроекта «Цифровая экономика».