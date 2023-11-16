Общество

Как противостоять онлайн-мошенничеству, расскажут псковичам

Вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства региона.

Департамент информационных технологий, представители главного управления МВД России по городу Москве, АНО «Российская система качества» (Роскачество) и распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» расскажут о том, как регулируется эта деятельность и какие схемы используют мошенники.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Вебинар начнется 24 ноября в 11:00 на площадке «ВКонтакте». Все слушатели также могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта. Чтобы принять участие в вебинаре очно, необходимо записаться на мероприятие на портале в поле «Записаться на очный семинар».

Также на портале возможно подписаться на рассылку с информацией о предстоящих вебинарах. Для этого можно заполнить специальную форму.

Проект «Перезвони сам» был запущен при поддержке правительства Москвы в 2022 году. Он рассказывает о том, как противостоять телефонному или онлайн-мошенничеству. Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность». Проект реализован на базе ИТ-инфраструктуры города Москвы и является частью цифровой экосистемы столицы.