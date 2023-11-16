Общество

Продукция четырех псковских производителей отмечена знаком «100 лучших товаров России»

Лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России 2023» признаны пять наименований продукции четырех производителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В номинации «Промышленные товары для населения» отмечено ЗАО «Славянка». Среди продовольственных товаров в числе победителей конкурса продукция производства Псковского гормолзавода, ООО «Племрепродуктор Назия» и индивидуального предпринимателя В. А. Озерова.

Еще семь псковских товаров стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России».

Кроме того, группа представителей производственных компаний лауреатов и дипломантов конкурса награждена почетными знаками «Отличник качества» и почетным знаком «За достижения в области качества».

В этом году в конкурсе приняли участие 22 наименования продукции 10 производителей Псковской области.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» — площадка для поиска деловых партнеров, общения и обмена опытом. Статус победителя здесь становится эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим увеличивать продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта, привлекать новых клиентов и повышать лояльность целевых аудиторий.

Главная цель конкурса — поддержка и развитие процессов повышения качества, безопасности продукции и услуг отечественных производителей.