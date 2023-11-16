Общество

Более сотни жителей Псковской области приняли на лечение центры реабилитации Социального фонда с начала года

Реабилитационные центры Социального фонда с начала года приняли на лечение 117 жителей Псковской области, пострадавших на производстве. Им были оказаны услуги по медицинской реабилитации после черепно-мозговых травм, повреждений верхних и нижних конечностей, других нарушений здоровья, а также услуги по санаторно-курортному лечению, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

С прошлого года центры Социального фонда, в том числе, ведут медицинскую реабилитацию по базовой программе обязательного медицинского страхования. Пациентам оказывают первичную медико-санитарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляют стационарные услуги. Ежегодно в центрах лечатся около 55 тыс. пострадавших на производстве россиян.

В этом году Социальный фонд на базе своих центров проводит пилотный проект по раннему выявлению профзаболеваний. В рамках проекта специалисты российских предприятий с ранними признаками болезни проходят профилактические процедуры. Согласно предварительным данным, улучшение здоровья наблюдается у большинства работников, получивших профилактическое лечение. Эксперимент продлится до конца года.