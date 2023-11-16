Общество

Закрывать краны на газопроводе на случай длительного отъезда рекомендовали псковичам

Происшествия при использовании газа в быту зачастую случаются из-за нарушений правил безопасности при установке и эксплуатации газового оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Во избежание возникновения пожаров и происшествий по причине нарушений правил безопасности при эксплуатации газового оборудования рекомендуется соблюдать следующие правила:

заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования и пройти инструктаж по безопасному использованию газа;

следить за нормальной работой газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов;

по окончании пользования газом закрывать краны на газовых приборах, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

в случае длительного отъезда – закрывать краны на газопроводе перед газовым оборудованием;

обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию;

обеспечивать доступ свежего воздуха в помещение при пользовании газом. Для горения метана нужен кислород, и, если в окружающем воздухе его будет недостаточно, среди продуктов горения может появиться угарный газ. Угарным газом легко отравиться. Среди симптомов отравления: головная боль, тошнота, слабость, стенокардия, одышка, судороги, потеря сознания. Сильное отравление может привести и к летальному исходу.

при появлении в помещении квартиры запаха газа не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком. Немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна, вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104.

«Соблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования убережёт вас и ваших близких от потери имущества, здоровья и даже жизни», - подчеркнули в ведомстве.