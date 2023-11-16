Общество

Следователи требуются псковской полиции

Полиция приглашает граждан на службу в органы внутренних дел на замещение должности следователя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Требуются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, не судимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Стабильная заработная плата - от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней», - отметили в ведомстве.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (служба в армии входит в стаж).

По вопросам трудоустройства следует обращаться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам: 8 (8112) 29-25-59, 8 (8112) 59-22-29.