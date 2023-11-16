Общество

Центр ГИМС призывает псковичей позаботиться о зимнем хранении плавсредств

Необходимо правильно подготовить лодку к зимнему хранению, чтобы следующий плавательный сезон не принёс неприятных сюрпризов и прошел безопасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на центр ГИМС.

Наиболее излюбленным плавсредствами для многих путешественников, рыболовов и охотников являются лодки из ПВХ. Поливинилхлорид (ПВХ) – надежный, стойкий к грязи и повреждениям, ремонтопригодный материал. Но для того, чтобы лодка прослужила долгие годы, ее нужно не только правильно эксплуатировать, но и хранить, отметили эксперты.

Первым делом, владелец лодки ПВХ должен позаботиться о её чистоте. Для этого в надувной лодке накачиваются все отсеки, дно (если лодка с надувным дном), киль (при наличии). Подготовленную надувную лодку необходимо тщательно вымыть с мягким мыльным раствором и губкой. Требуется удалить весь песок, мусор и прочие инородные предметы. Тщательно вымытая лодка должна просохнуть. Просушивают лодку при накачанных баллонах.

После этого нужно внимательно осмотреть лодку, чтобы вовремя найти царапины, трещины и проколы. В том случае, если дефекты обнаружены, их необходимо отремонтировать. В противном случае за зиму они могут стать больше, особенно если лодка хранится в не полностью спущенном состоянии.

Своевременный ремонт избавит от неприятных открытий в начале следующего сезона и гарантирует готовность лодки к эксплуатации.

Если надувная лодка укомплектована жестким полом (пайолами), то его тщательно очищают щеткой с мыльным средством и после просушки укладывают в сумку для хранения.

Для выбора правильного способа хранения нужно решить, где будет храниться лодка и в каком виде – накачанном или сложенном. Если есть возможность поместить ее в накачанном виде, то давление в полостях уменьшают до такой степени, чтобы изделие сохраняло форму и при этом материал не испытывал излишнего напряжения.

Если же места для хранения мало, то лодку придется хранить в сложенном виде. Для этого баллоны полностью освобождают от воздуха следующим образом:

- разложив лодку на горизонтальной поверхности, полностью удаляем воздух из полостей;

- освободив полости от воздуха, лодку сворачивают. Для этого боковые баллоны укладывают на днище, а затем скатывают полотнище в рулон и помещают в специальный чехол. При сворачивании рулона материал нужно складывать, избегая натяжения и его резких перегибов, иначе на холоде в этих местах могут возникнуть трещины. Чехол не рассчитан на хранение других конструктивных элементов лодки, их хранят отдельно.

В сумке надувную лодку ПВХ предпочтительно хранить при температуре не ниже нуля, например, в шкафу или на полке. В гараже или подвале сумку с лодкой или накаченную лодку рекомендовано хранить в подвешенном состоянии, чтобы обезопасить от доступа грызунов.

«При соблюдении этих несложных рекомендаций плавсредство не подведёт вас в грядущий сезон, а каждый выход на воду будет безопасным», - добавили в центре ГИМС.