Общество

В географическом диктанте попробовали свои силы псковские курсанты

283 сотрудника и курсанта Псковского филиала университета ФСИН России стали участниками Международной просветительской акции «Географический диктант – 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Участники диктанта за 45 минут должны были ответить на 40 вопросов, разделенных на две части: первая («географический ликбез») состояла из 10 вопросов на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть – из 30 вопросов и требовала применить образное мышление, логику и эрудицию.

Отметим, что Международная просветительская акция проводится ежегодно с 2015 года. Ее целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

В этом году, кроме традиционных вопросов по смежным с географией дисциплинам, участники ответили на вопросы по теме «Человек и география», приуроченной к Году педагога и наставника.