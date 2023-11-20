Общество

Владимир Кузь: Необходимости в телефоне во время урока у школьников нет

Необходимости в телефоне во время урока в школе у детей нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«Полностью поддерживаю (законопроект — ред.), дети на телефоны отвлекаются. Они должны заниматься уроками, учиться, а не сидеть в телефонах и в социальных сетях или в игрушках. Нет необходимости в телефоне во время урока. Все учебные приложения — на проекторе, учитель может показывать экран всему классу, в школах для этого есть современное оборудования. В телефоне дети пользуются калькулятором, шпаргалками, подсказками, гуглят различную информацию, которую в принципе они должны изучать, ищут подсказки, поэтому я считаю, что не нужен телефон», - сказал Владимир Кузь.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.