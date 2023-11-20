Общество

Зону отдыха и краеведческий музей открыли в Красногородcкой коррекционной школе-интернате

Псковское областное отделение Российского детского фонда вместе с представителями Псковского территориального общего центра обслуживания – филиала акционерного общества «Центр корпоративного учета и отчетности "Желдоручет"» навестили воспитанников Красногородской коррекционной школы-интерната. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения детского фонда

В школе-интернате открыли зону отдыха для учеников начальной школы, где дети смогут проводить свободное время между уроками, рисовать, играть в настольные игры, собирать пазлы и конструкторы, играть в подвижные игры и общаться с друзьями.

Мебель, игрушки, мягкие модули закупили на пожертвование от коллектива «Желдоручета». Отметим, что коллектив «Желдоручета» с 2018 года поддерживает воспитанников этого учреждения. На протяжении многих лет коллектив проводит у себя в учреждении благотворительные ярмарки, а все собранные средства направляет на реализацию проектов в пользу воспитанников школы-интерната.