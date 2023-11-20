Общество

Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Коробка храбрости»

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Коробка храбрости», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Подарки для детей — пазлы, настольные развивающие игры, раскраски, наборы для творчества Александр Козловский передал в Великих Луках. Специальные боксы установили в трех местах: в общественной приемной партии «Единая Россия», Центре добровольчества и инженерно-экономическом лицее.

Партийная акция призвана поддержать детей, которые проходят длительное лечение в больницах.

«Им очень нужна забота. Безусловно, рядом с ними находятся родные и близкие люди. А внимание со стороны только укрепит эту поддержку, подарки порадуют и поднимут настроение маленьким пациентам. Позитивный настрой необходим для успешного лечения, поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь детям в трудные для них минуты. Призываю всех неравнодушных жителей нашего региона принять участие в партийной акции. Сбор подарков будет проходить по всей области до 1 декабря, затем они будут переданы в больницы, где дети получат "награду" за храбрость, проявленную при лечении», – рассказал Александр Козловский.