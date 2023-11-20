Общество

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников налоговой службы за вклад в развитие Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Налоговая служба является одним из ключевых элементов в развитии и укреплении экономической системы государства. В региональном управлении федеральной налоговой службы трудятся компетентные, ответственные, профессиональные специалисты. Используя современные информационные технологии и методы работы, вы стабильно наполняете ресурсами бюджеты всех уровней, постоянно улучшаете качество обслуживания, содействуете повышению налоговой грамотности жителей Псковской области. От профессионализма, ответственного отношения к делу, настойчивости и целеустремленности каждого из вас зависит рост налоговых поступлений в регион, а значит — реализация социальных программ и развитие территорий», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестное отношение к своим обязанностям, принципиальность и преданность делу, вклад в развитие Псковской области, и выразил признательность ветеранам ведомства, обеспечившим преемственность налоговой службы.

Губернатор поблагодарил налоговиков за труд и пожелал им двигаться вперед к достижению поставленных целей, а также крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.