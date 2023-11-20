Общество

Новые условия для выхода на пенсию по старости будут действовать в 2024 году

В 2024 году будут действовать новые условия для выхода на пенсию по старости. Как сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, это связано с переходным периодом, который установлен из-за повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

«Во-первых, изменится возраст выхода на пенсию. Во-вторых, повысятся требования к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов», - отмечается в сообщении.

В Социальном фонде России пояснили, что в 2024 году на пенсию выйдут: женщины 1966 года рождения - те, кому исполнится 58 лет; мужчины 1961 года рождения - те, кому исполнится 63 года. Требования к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов одинаковые как для женщин, так и для мужчин: 15 лет стажа; 28,2 пенсионного балла.

Таблица выхода на пенсию по годам рождения:

Для мужчин:

• 2-е полугодие (после 1 июля) 1960 года рождения — в 1-ом полугодии 2022 года (в 61,5 года);

• 1961 год рождения — в 2024 году (в 63 года);

• 1962 год рождения — в 2026 году (в 64 года);

• 1963 год рождения — в 2028 году (в 65 лет);

• 1964 год рождения — в 2029 году (в 65 лет);

• 1965 год рождения — в 2030 году (в 65 лет);

• 1966 год рождения — в 2031 году (в 65 лет);

• 1967 год рождения — в 2032 году (в 65 лет);

• 1968 год рождения — в 2033 году (в 65 лет);

• 1969 год рождения — в 2034 году (в 65 лет);

• 1970 год рождения — в 2035 году (в 65 лет).

Для женщин:

• 1966 год рождения — в 2024 году (в 58 лет);

• 1967 год рождения — в 2026 году (в 59 лет);

• 1968 год рождения — в 2028 году (в 60 лет);

• 1969 год рождения — в 2029 году (в 60 лет);

• 1970 год рождения — в 2030 году (в 60 лет).

Кто выйдет на пенсию в 2024 году досрочно

В Социальном фонде добавили, что условия для досрочного выхода на пенсию практически не изменились. Всё также в 50 лет на пенсию выходят женщины, родившие и воспитавшие пятерых детей. При определённых профессиях женщины выходят на пенсию в 45 лет, а мужчины — в 50 лет.

Досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.