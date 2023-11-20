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Общество

Около 300 тысяч рублей лишились псковичи из-за действий мошенников 

21.11.2023 11:42|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами жителей Пскова, Великих Лук и Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.  

По версии следствия, 16 и 17 ноября нескольким жителям Пскова и Локни звонили незнакомцы, которые впоследствии завладели  их деньгами на общую сумму около 300 тысяч рублей. Предлогами стали предотвращение попыток несанкционированного доступа к счетам собеседников, а также осуществление операций купли-продажи товаров. 

А 20 ноября отмечен очередной факт неправомерного доступа к личному кабинету пользователя на сайте Госуслуг. Пострадавшей от действий злоумышленников стала жительница Великих Лук. Она сообщила о произошедшем в полицию. По сведениям, неизвестный представился великолучанке сотрудником сотовой компании и действовал под предлогом замены сим-карты. На самом деле, его интересовали персональные данные собеседницы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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