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Общество

Александр Гончаренко дал старт тематической неделе приема граждан по вопросам ЖКХ

21.11.2023 15:59|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко дал старт тематической неделе приема граждан по вопросам ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С вопросами ЖКХ обратились к председателю Псковской городской Думы жительницы города Пскова. Валентина Пикалева рассказала Александру Гончаренко, что ей приходят квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт с долгом об уплате, хотя этого долга быть не должно. Женщина оплатила первую квитанцию, но затем получила такую же, но с ошибками. Как экономист с 40-летним стажем она сразу заподозрила неладное и выяснила, что первая квитанция была с неправильными реквизитами. Позже ей разъяснили, что были сбои в компьютере. Но деньги ушли, а квитанции с долгом продолжают приходить. Валентина Пикалева попросила разобраться с состоянием бухгалтерского учета организации, которая ведет ее дом.

Александр Гончаренко уточнил у заявительницы, не обращалась ли та в жилищную инспекцию, на что получил отрицательный ответ.

«Нужно подать заявление. Приложить две квитанции – копии и копию платежки. Это очень длительный процесс. Если вам хватит терпения, а должно хватить, то давайте двигаться по такому сценарию. Мы вам в этом поможем», - сказал Александр Гончаренко.

Еще одна псковичка Людмила Морская обратилась с проблемой наличия квитанций за воду, с учетом того, что трубы в квартире обрезаны, и вода не используется и не поступает. Дочь, которая совсем недавно вступила в наследство, не находится в России и решать вопрос лично не может. Александр Гончаренко объяснил женщине, что если в квартире нет приборов учета (счетчиков), то начислять квитанции будут по нормативам. Чтобы этого избежать, необходимо поставить счетчики. Для правомочного представления интересов дочери - нужно оформить доверенность. Депутат взял необходимые контактные данные у заявительницы и пообещал посодействовать в решении вопроса.

Светлана Шукало пожаловалась на захламление двора дома, где она проживает, шинами. Она рассказала, что кто-то на регулярной основе незаконно свозит шины в их двор, и ситуация становится критической. В случае пожара такого склада могут пострадать квартиры.

Депутат пояснил, что региональный оператор по вывозу мусора не занимается вывозом шин. Этим занимается другая организация, но за дополнительную плату, которая ляжет на жильцов дома. Так как жители дома не собираются платить и не хотят ставить видеокамеры, нужно искать другое решение. Александр Гончаренко пригласил выступить заявительницу на комитете ПГД по ЖКХ с депутатами, чтобы вместе найти решение данного вопроса. Женщина согласилась.

Напомним, тематическая неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ проходит в Псковской области с 20 по 24 ноября. Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону 8 (8112) 66-25-12 - в Пскове, 8 (81153) 4-80-11 - в Великих Луках.

 

Телефоны приемных в районах можно узнать на сайте.

Отметим, вопросы жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых горячих тем обращений в общественные приемные «Единой России» и лидер по поступлению предложений в народную программу. В среднем, каждое четвертое обращение связано с этой сферой.

Пресс-портрет
Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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