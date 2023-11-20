Общество

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России

День открытых дверей для старшеклассников пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Филиал университета проведет два мероприятия с участием школьников 9–11 классов средних общеобразовательных организаций.

В 10:00 начнет свою работу VIII научно-теоретическая конференция школьников по праву «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи». Регистрация участников научного мероприятия начнется с 9:00.

В 13:00 старшеклассники не только Псковской области, но и других регионов России вместе со своими родителями смогут прийти на день открытых дверей, где встретятся с руководством образовательной организации и узнают об особенностях поступления на бюджетные места в 2024 году.

Организаторы мероприятий подготовили для школьников обзорную экскурсию по территории филиала, в ходе которой гости узнают об этапах становления образовательной организации и увидят материально-техническую базу вуза.

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.