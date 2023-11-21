Общество

Праздничный молебен для сотрудников УФСИН прошел в Пскове

Праздничный молебен состоялся в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) для сотрудников и ветеранов УФСИН России по Псковской области и Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие приурочили ко Дню подразделений специального назначения УИС и Дню ветеранов УИС. Богослужение провел помощник начальника управления по организации работы с верующими регионального пенитенциарного ведомства священник Михаил Федоров.

Настоятель храма произнес слова молитвы о людях, которые несли и несут службу в исправительных учреждениях, следственных изоляторах области, других подразделениях, особо отметив бойцов отдела «Зубр», которым по долгу службы приходится пребывать в горячих точках и участвовать в других специальных мероприятиях, сопряженных с риском для жизни.

В рамках праздничного молебна все желающие поставили свечи, помолились о здоровье родных и близких, пообщались с батюшкой в теплой дружеской атмосфере, выразив слова признательности за организацию столь значимого для всех мероприятия.