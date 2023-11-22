Общество

Сквер у Дома офицеров благоустроят в Пскове

Сквер у Дома офицеров в Пскове планируют начать благоустраивать в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области по итогам личного приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников провел по поручению президента Российской Федерации.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Псковичка попросила обратить внимание на мемориал воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач, который расположен в Пскове в сквере у Дома офицеров.

«Место действительно знаковое. И в следующем году мемориал планируется привести в порядок», — ответил заявительнице губернатор.

Глава города Пскова Борис Елкин подтвердил, что необходимые для ремонта средства будут заложены в бюджете города. Губернатор поручил Борису Елкину совместно с главным архитектором региона Евгением Шапкиным проработать концепцию внешнего облика сквера, согласовать проект с местными жителями. Работы по благоустройству сквера также планируется начать в следующем году.

Напомним, на личном приеме были рассмотрены шесть обращений.