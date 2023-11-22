Общество

Стартовала регистрация на региональный форум «Найди себя в Псковской области»

Форум «Найди себя в Псковской области» пройдет в Пскове 14 декабря в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Он направлен на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Состоять форум будет из двух треков: «Шаг к себе» — молодые люди в возрасте 18–35 лет, «Шаг к молодежи» — специалисты Центов карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона.

Важным элементом форума станет пленарная сессия о карьерных возможностях для молодежи на территории региона. Эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе, поделятся личным опытом поиска себя, самоопределения и того, какую роль в карьерном пути каждого из них сыграла Псковская область.

Групповые тренинги, семинары, консультации с психологами и другие активности — все это ждет участников форума «Найди себя в Псковской области». По результатам форума каждый участник сможет получить новые ориентиры личного и профессионального развития.

Форум организован комитетом по труду и занятости Псковской области, проводится при участии президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» трека «Росмолодежь. Карьера».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.