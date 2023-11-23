Для теста по истории Великой Отечественной войны подготовили 10 вопросов о Псковской области

Для проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» подготовили 10 вопросов о Псковской области. Об этом сообщила председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Текущий созыв Молодежного парламента впервые подготовил региональный компонент для теста. Всего на решение теста отводится 40 минут.
Екатерина Росоловская уточнила, что на офлайн-площадках можно будет получить сертификат участника. Сертификат с баллами можно будет получить позднее, после того, как будут обработаны данные.
Тест пройдет 1 декабря. Офлайн-площадки будут работать с 11:00, онлайн-площадки - с 00:00 до 23:00. Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта.