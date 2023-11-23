Общество

Начинается видеотрансляцию программы «Гайд-парк» о проекте «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии - председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская, член Молодежного парламента, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ними о проекте «Тест по истории Великой Отечественной войны» и новом принципе формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании.

Об этом и многом другом — в 12.05.

Трансляция завершена.