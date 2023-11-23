Общество

МОТ выступит в проекте «Акустика» на «Европе Плюс»

Популярный российский рэп-исполнитель МОТ примет участие в проекте «Акустика» 27 ноября. Каждый сможет услышать его лучшие песни в уникальной акустической обработке в прямом эфире «Европы Плюс» в 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Фото: «Европа Плюс»

МОТ — музыкант, покоривший аудиторию сильным голосом и мощной лирикой. Летом, совместно с группой Artik & Asti, он выпустил трек «За горизонт», а осенью песню «Случайности не случайны», которая завоевала сердца миллионов слушателей.

Топовые хиты артиста зазвучат по-новому в прямом эфире «Европы Плюс»: «Август — это ты», «Капкан», «Мурашками» и другие композиции раскроются с новой стороны, ещё более искренней и чувственной, благодаря особой акустической аранжировке и проникновенному исполнению. Кроме того, рэп-исполнитель раскроет ведущим шоу «РАШ» секрет создания нового хита «Слабости», релиз которого состоялся 17 ноября, поделится творческими планами и расскажет, откуда черпает вдохновение.

Слушатели радиостанции смогут абсолютно бесплатно попасть в студию вечернего эфира и познакомиться с артистом лично. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте.

Уникальный эфир с одним из главных хитмейкеров этой осени будет транслироваться онлайн на сайте «Европы Плюс», а также на страницах станции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по доле рынка по аудитории и №3 по ежедневной и еженедельной аудитории. Каждый день станцию слушают более 8,1 млн. россиян (12,7%), еженедельно — около 19,5 млн. (30,5%), доля рынка по аудитории составляет 7,0%*. «Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 405 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, «Калина Красная», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2023 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+.