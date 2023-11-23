Общество

Финал «Мисс и миссис Псков 2023» состоится 25 ноября

Финал 19-го сезона конкурса «Мисс Псков 2023» и 13-го сезона конкурса «Миссис Псков 2023» состоится 25 ноября в СРП «Простория» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Самые красивые девушки и женщины Псковской области примут участие в конкурсной программе, которая включает в себя дефиле, выход в купальниках, творческое испытание и модный показ известного европейского бренда. По итогам выступления будут определены 5 топовых номинаций в каждой категории , в том числе Мисс Псков и Миссис Псков», - рассказали организаторы.

В жюри конкурса в этом году вошли :

звезда российской эстрады, экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина;

пятикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, двукратный чемпион России Илья Сизов;

автор и исполнитель, участник телепроекта - «А ну-ка все вместе» и «Дом 2» Максим Босх;

чемпионка мира 2022 по латиноамериканским танцам в категории «Проам», чемпионка Европы 2023, чемпионка открытого чемпионата Англии 2021 Светлана Мишина;

Mrs. Europe Globe Наталья Кильян;

оперная дива, мама 7 детей, награжденная тремя медалями и орденом Материнской славы от губернатора Московской области, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей Олеся Асеева;

Миссис Россия 2022 Нина Банная;

директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина;

директор конкурса «Миссис Великий Новгород», телеведущая Оксана Сас;

директора конкурса «Миссис С-Петербург и Ленинградская область», президент федерации «Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова;

известный российский ди-джей (Санкт-Петербург) DJ Pri-ce.

Вход гостей с 16.00. Начало трансляции в 17.00