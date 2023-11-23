Финал «Мисс и миссис Псков 2023» состоится 25 ноября

Финал 19-го сезона конкурса «Мисс Псков 2023» и 13-го сезона конкурса «Миссис Псков 2023» состоится 25 ноября в СРП «Простория» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.
«Самые красивые девушки и женщины Псковской области примут участие в конкурсной программе, которая включает в себя дефиле, выход в купальниках, творческое испытание и модный показ известного европейского бренда. По итогам выступления будут определены 5 топовых номинаций в каждой категории , в том числе Мисс Псков и Миссис Псков», - рассказали организаторы.
В жюри конкурса в этом году вошли :
- звезда российской эстрады, экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина;
- пятикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, двукратный чемпион России Илья Сизов;
- автор и исполнитель, участник телепроекта - «А ну-ка все вместе» и «Дом 2» Максим Босх;
- чемпионка мира 2022 по латиноамериканским танцам в категории «Проам», чемпионка Европы 2023, чемпионка открытого чемпионата Англии 2021 Светлана Мишина;
- Mrs. Europe Globe Наталья Кильян;
- оперная дива, мама 7 детей, награжденная тремя медалями и орденом Материнской славы от губернатора Московской области, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей Олеся Асеева;
- Миссис Россия 2022 Нина Банная;
- директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина;
- директор конкурса «Миссис Великий Новгород», телеведущая Оксана Сас;
- директора конкурса «Миссис С-Петербург и Ленинградская область», президент федерации «Миссис Санкт-Петербург» Наталья Рогова;
- известный российский ди-джей (Санкт-Петербург) DJ Pri-ce.
Вход гостей с 16.00. Начало трансляции в 17.00