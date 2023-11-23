Общество

Андрей Ермаков: Мы строим не школы, а создаем полноценную инфраструктуру

Строительство школ в приграничных районах Псковской области перерастает в создание полноценной инфраструктуры. Об этом временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«Мы с коллегами порой говорим, что строим уже не школу, а создаем полноценную инфраструктуру. В том же Себеже мы строим котельную, тянем сеть. То же самое касается Смуравьево-2, Гдова. Везде мы создаем инфраструктуру», – рассказал Андрей Ермаков.

Он отметил, что школьный двор теперь уже является не просто территорией при учебном заведении, а полноценной точкой притяжения для молодежи.

Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.