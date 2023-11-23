Общество

Зарплату учителей псковского центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» субсидируют

Зарплату учителей псковского центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» субсидируют. Об этом временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«В этой школе будет субсидироваться заработная плата учителей. Она будет выше. Это будет такой площадкой в нашем регионе, где соберутся лучшие из лучших не только в качестве учеников, но и педагогов», – рассказал Андрей Ермаков.

Он добавил, что школа будет иметь статус федеральной информационной площадки со всеми соответствующими возможностями, в том числе – увеличенное финансирование.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» будет располагаться в недостроенном здании исторического парка «Россия – моя история», который возводили на улице Киселева в Пскове.

Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.