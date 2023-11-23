Общество

«Гайд-парк»: как проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 ноября. Гости студии - председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Росоловская, член Молодежного парламента, куратор проекта «Тест по истории Великой Отечественной войны» Максим Ермолин.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ними о проекте «Тест по истории Великой Отечественной войны» и новом принципе формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании.

Об этом и многом другом — в эфире.