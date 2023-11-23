Общество

Николай Королев: Фестиваль «Мисс и Миссис Псков» дает возможность женщинам найти новый круг общения

Фестиваль «Мисс и Миссис Псков» дает возможность женщинам найти новый круг общения. Об этом сообщил директор продюсерского центра «Королев продакшн», а также директор указанного фестиваля Николай Королёв в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«Фестиваль красоты - это не отголоски лихих 90-ых, а возможность для женщин найти новый круг общения, своё комьюнити. Это женский личностный рост», - отметил он.

Билетов на финал фестиваля в настоящий момент не осталось, будет организована его трансляция, добавил Николай Королёв.

Напомним, финал 19-го сезона фестиваля «Мисс Псков 2023» и 13-го сезона конкурса «Миссис Псков 2023» состоится 25 ноября в СРП «Простория» в Пскове.