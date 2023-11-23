Общество

Предварительные итоги реализации нацпроекта «Образование» в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 23 ноября.

Основной темой разговора стали предварительные итоги реализации национального проекта «Образование» в Псковской области в 2023 году. Какие масштабные проекты удалось осуществить в рамках нацпроекта? Каков общий процент исполнения на данный момент? Есть ли направления или объекты, который не удастся завершить в срок? С какими трудностями пришлось столкнуться?

Ответы на эти и другие вопросы дал исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.