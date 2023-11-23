Общество

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за порывистого ветра и снега с дождем, сообщается в Telegram-канале организации.

«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня», - говорится в сообщении.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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