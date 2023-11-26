Первый выпускной курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошел в Пскове. ФОТО

Выпускной курсантов (первый поток) регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» состоялся в Доме офицеров в Пскове сегодня, 26 ноября.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участников торжественного мероприятия в видеообращении поздравил губернатор Михаил Ведерников.
«Вы доказали, что готовы учиться новому, что по-настоящему любите свою Родину и достойны ее великой славы. Теперь все вы — часть большой региональной команды, которая всегда готова защищать нашу историю, культуру и традиции. Можете по праву гордиться тем, что вы первопроходцы. Это большая честь и особая ответственность. На вас будут равняться все остальные выпуски, вас будут ставить в пример. Именно вы — основоположники традиций и духа, которые будут всегда царить в центре «Воин», — сказал Михаил Ведерников.
Также глава региона предложил выпускникам принять участие в разработке кодекса отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Он выразил уверенность, что многие ребята впоследствии присоединятся к добровольческому соединению.
Курсанты осваивали военно-прикладные навыки по следующим дисциплинам: огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление БПЛА, тактическая медицина, основы национальной безопасности РФ. Полученные навыки они закрепляли в ходе военно-спортивных игр.
Как прошел выпускной курсантов - в фоторепортаже Александра Елисеева.
Напомним, региональный филиал Центра «Воин» с мая 2023 года занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. Псковская область стала первым регионом СЗФО, где появилась такая образовательная площадка.
Инициатива создания сети региональных филиалов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.