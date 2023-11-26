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Первый выпускной курсантов Центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошел в Пскове. ФОТО

Выпускной курсантов (первый поток) регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки «Воин» состоялся в Доме офицеров в Пскове сегодня, 26 ноября.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участников торжественного мероприятия в видеообращении поздравил губернатор Михаил Ведерников.

«Вы доказали, что готовы учиться новому, что по-настоящему любите свою Родину и достойны ее великой славы. Теперь все вы — часть большой региональной команды, которая всегда готова защищать нашу историю, культуру и традиции. Можете по праву гордиться тем, что вы первопроходцы. Это большая честь и особая ответственность. На вас будут равняться все остальные выпуски, вас будут ставить в пример. Именно вы — основоположники традиций и духа, которые будут всегда царить в центре «Воин», — сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона предложил выпускникам принять участие в разработке кодекса отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Он выразил уверенность, что многие ребята впоследствии присоединятся к добровольческому соединению.

Курсанты осваивали военно-прикладные навыки по следующим дисциплинам: огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление БПЛА, тактическая медицина, основы национальной безопасности РФ. Полученные навыки они закрепляли в ходе военно-спортивных игр.

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Как прошел выпускной курсантов - в фоторепортаже Александра Елисеева.